Полицейские батальона специального назначения Госполиции в четверг, 16 марта, задержала мужчину, который пришел с топором в магазинчик за минеральной водой.

Как сообщают в Госполиции, в четверг в два часа ночи в магазинчик на автозаправке в Риге на улице Дзирциема явился неадекватный пьяный мужчина с топором в руках. Он взял на прилавке бутылку минеральной воды за 1,70 евро, подошел к продавщице и спросил, надо ли платить за воду. Она ответила утвердительно. Тогда мужчина начал размахивать топором. Продавщица испугалась и сказала, что за воду платить не надо. Хулиган взял воду и покинул магазин, а продавщица вызвала полицию.

Полицейские батальона специального назначения прибыли на место происшествия и задержали мужчину с топором неподалеку от магазинчика.

Подозреваемый - мужчина 1977 года рождения, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Задержанный свои странные действия объяснил плохим настроением. Оказалось, что он ночью делал ремонт в квартире, из-за шума поссорился с соседкой, а потом захотел пить.