В аэропорту задержаны жители Латвии и Литвы, объявленные в розыск

Foto: F64 По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 14 марта в международном аэропорту "Рига" были задержаны трое пассажиров, прибывших рейсами из Лондона и Стокгольма. В ГПС сообщили, что негражданин Латвии, ранее объявленный в розыск, прибыл из Швеции (1974 г.р.), а граждане Латвии и Литвы (1976 и 1988 г.р.) — из Великобритании. Для дальнейших следственных действий все задержанные переданы Госполиции.

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