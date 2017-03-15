В ГПС сообщили, что негражданин Латвии, ранее объявленный в розыск, прибыл из Швеции (1974 г.р.), а граждане Латвии и Литвы (1976 и 1988 г.р.) — из Великобритании. Для дальнейших следственных действий все задержанные переданы Госполиции.