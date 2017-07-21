В центре Риги ограблен таксист: полиция просит опознать подозреваемых

Рижское региональное управление полиции устанавливает личности мужчин, изображенных на видео. Эти люди подозреваются в ограблении таксиста, которое было совершено 17 июля, в 05.30, возле отеля Metropole. Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086200; 25496895.

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