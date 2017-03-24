В ночь на 23 марта сотрудники Даугавпилсского участка полиции получили информацию о том, что с 12-ти этажного дома, возможно, спрыгнула девочка. Ребенок скончался в машине "скорой" по пути в больницу.

При этом полиция опровергает прозвучавшую информацию о том, что погибли две девочки, которые спрыгнули с 12-го этажа.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, рядом с погибшей находилась еще одна девочка, которая не пыталась совершить суицид. На данный момент ее жизни ничто не угрожает.

По факту случившегося начат уголовный процесс, проводится расследование. Полиция выясняет, не связан ли инцидент с играми, в которых подростков намеренно просят свести счеты с жизнью.

В интересах следствия от более подробных комментариев в полиции пока отказываются.