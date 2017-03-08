В Латвии ищут девушку, которую при загадочных обстоятельствах могли похитить в Литве

В поисках пропавшей Евы Страздаускайте, которая в минувшее воскресенье выехала на автомобиле из Плунге в Вильнюс и пропала, участвуют значительные наряды полиции. Полиция пока говорит, что не может сообщить, какую информацию несут найденные ими вещи, но просит жителей делиться имеющимися сведениями — даже малейший намек на возможное местонахождение девушки очень важен. К поискам также подключились латвийские волонтеры Bezvests.lv.

Дело переняло Литовское бюро криминальной полиции. Такое решение принято, поскольку проводятся масштабные поисковые мероприятия, нужна координация и контроль действий из центра. Стоит обратить внимание на то, что сотрудники ЛБКП участвовали в расследовании с самого начала. Расследование возглавляет прокурор отдела по расследованию организованной преступности Генпрокуратуры Литвы. По-прежнему в поиске участвует и полиция Каунасского округа.

Пресс-секретарь полиции Одета Вайткявичене сообщила, что в воздух поднялся вертолет Службы охраны госграницы. Благодаря летной погоде с вертолета осмотрят местность, в которой был обнаружен автомобиль пропавшей девушки. Начальник полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас не скрывает, что ведется значительная работа, не считают рабочих часов, делают все, чтобы пропавшую вернули домой, к близким.

"Поделитесь, если что-то зафиксировали ваши видеорегистраторы, когда вы ехали недалеко от Электренай или в сторону Кедайняй, мы проверяем все, ведем интенсивный поиск", — сказал DELFI Жукаускас.

Полиция ведет расследование, поэтому обо многих вещах умалчивает, чтобы не нанести вреда следствию, но просит у общества помощи и понимания, поскольку речь идет о жизни человека. Жукаускас не скрывает, что люди неравнодушны — поступило немало звонков и сообщений. Но девушку еще не нашли, поэтому напряжение не спадает. Причина совершения преступления, пока не раскрывается. В публичном пространстве появились предположения, что девушка могла взять попутчика или кого-то встретила по пути из Плунге в Вильнюс. Но полиция не спешит подтверждать эти версии и говорит, что главное — найти девушку. Только после этого можно будет с уверенностью сказать, что произошло. Полиция выложила фотографию автомобиля Страздаускайте.

"На этом автомобиле Audi (номер JJG 070) ехала пропавшая девушка. Если вы заметили этот автомобиль в воскресенье вечером, сообщите в полицию по номеру 112. Важна любая, даже самая незначительная деталь", — напоминает полиция. Как известно, темно-коричневый автомобиль девушки Audi A7 был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от Жеймяй. Известно, что автомобиль был закрыт, рядом с ним нет никаких следов преступления. Жукаускас подтвердил, что автомобиль девушки обнаружили благодаря данным GPS, установленной в автомобиле. Сигнал телефона девушки пропал на автостраде — либо села батарея в телефоне, либо его специально отключили.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Полиция искала девушку как в лесу, так и в окрестностях. На место выехали кинологи и эксперты. Из-за плохих погодных условий вертолет на место происшествия не вылетал. На месте происшествия следов крови и борьбы не обнаружено. 6 марта, в 10.55 ч. каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай.

Приметы девушки: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.