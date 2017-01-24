18-летней житель окрестностей Риги был задержан по подозрению в растлении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Госполиции. Молодой человек рассылал девочкам обнаженные фотографии и просил их прислать свои фото в ответ.

На данный момент получено три заявления от родителей потерпевших, однако предполагается, что их количество может быть значительно больше. Начато два уголовных процесса, молодой человек задержан.

Первое заявление от матери одной из девочек было получено в ноябре 2016 года. Девочка рассказала матери, что незнакомый молодой человек вступил с ней в переписку, прислал свое откровенное фото и попросил ее прислать свои снимки без одежды. Вскоре полиция получила еще два заявления о похожих случаях.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек писал девочкам со своего реального профиля в социальной сети Draugiem.lv, где были указаны его фамилия и фотография. Изучив действия молодого человека в интернете, сотрудники полиции пришли к выводу, что случаев, когда он действовал по той же схеме, было значительно больше. Кроме того, он мог использовать и другие социальные сети.

18 января молодой человек был задержан. Начаты уголовные процессы по факту растления малолетних (наказание до семи лет лишения свободы) и вовлечении несовершеннолетних в изготовление и распространение материалов порнографического характера (от трех до 12 лет лишения свободы).

Полиция призывает детей или их родителей, у которых есть информация о подобных случаях, сообщить об этом в правоохранительные органы