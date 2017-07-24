В Мадонском крае в лесном массиве ведутся поиски женщины (1942 г.р.), которая пошла за грибами и не вернулась домой. К поискам привлечен вертолет Национальных вооруженных сил.

24 июля около 20:00 Госполиция получила информацию, что в Мадонском крае в волости Вестиенас недалеко от хутора "Силакроги" в лесу находится пожилая женщина.

Женщина вместе с мужчиной 1948 г.р. несколько часов назад отправилась в лес собрать грибы. В лесу ей стало плохо, поэтому ее спутник вызвал службу неотложной медицинской помощи и сам отправился им навстречу. Однако в стрессовой ситуации мужчина не смог определить правильный обратный путь в лес к тому месту, где ожидала помощи женщина.

Госполиция сразу начала поисковые работы, к ним были привлечены земессарги и вертолет Вооруженных сил. Поздним вечером 24 июля в поисках женщины участвовали около 30 человек, они обыскивали лесной массив.

Пропавшая женщина была одета в синее пальто, голова покрыта красным платком. Поблизости от нее находились две корзины с собранными боровиками.