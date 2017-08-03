В Новой Каледонии (острова в Тихом океане принадлежат Франции) правоохранительные органы задержали трех граждан Литвы, подозреваемых в контрабанде наркотиков. Также выяснилось, что в банду контрабандистов входил и гражданин Латвии.

В литовском МИД подтвердили задержание четырех человек. Французские СМИ информируют, что четыре гражданина Литвы и Латвии подозреваются в том, что на яхте (под флагом Гибралтара) перевозили 1,4 тонны кокаина.

Яхта L'Afalina была задержана общими Морскими силами Франции, полицией и таможней после того, как на нее обратили внимание недалеко от берегов Французской Полинезии. В Новой Каледонии предполагают, что товар стоимостью около 100 млн евро предназначался для австралийского рынка.

Задержанные пока не обращались за консульской помощью, при этом у них есть возможность созвониться со своими родственниками.