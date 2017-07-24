Утром 21 июля, на летном поле возле городка Мелец (Подкарпатское воеводство, Польша) потерпел крушение латвийский ультралегкий самолет Pelegrin Tarragon с латвийским регистрационным номером. В результате трегедии погибли пилот и пассажир самолета. Об этом сообщает портал Hej Mielec.

Авария произошла в 07.45. Вскоре после взлета самолет накренился и стал стремительно терять высоту, а затем врезался в землю. Известно, что самолет прибыл в Мелец за день до ЧП.

В кабине самолета находился 43-летний гражданин Польши и его 16-летний сын. Оба жителя Силезского региона погибли на месте крушения. На место происшествия прибыли пять бригад спасателей, медики, а также работавшие поблизости строители. Причины аварии должна установить специальная комиссия.

Tarragon — ультралегкая модель самолета, выпускаемая латвийским производителем Pelegrin (Адажи). Максимальная скорость самолета 310 км/ч. Для взлета самолету требуется взлетно-посадочная полоса длиной 150 метров.

Пилот Арис Цедерс рассказал порталу Delfi, что до окончания следствия по делу о крушении самолета все высказывания о конкретной аварии следует считать спекуляцией. При этом он признал, что часто причиной подобных ЧП является ошибка пилота.