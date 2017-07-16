В Россию из Латвии под видом крахмала ввезли 23 тонны сухого молока

Foto: RIA Novosti/Scanpix По данным пресс-службы Федеральной таможенной службы Северо-Западного таможенного управления, в течение первого полугодия 2017 года Выборгской таможней уничтожено свыше 23 тонн сухого молока, ввезенного из Латвии под видом крахмала и более 570 килограммов сыра и масла. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, все эти продукты запрещены к ввозу на территорию России и подлежат уничтожению.

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