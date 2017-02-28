Как указывает прокуратура, 27 февраля 2015 года Гапоненко на своей страничке в Facebook опубликовал ссылку на статью российского агентства новостей Notum.info "Прибалтика в огне: от факельных шествий неонацистов до разжигания большой войны". Публикацию сопровождал текст: "Может быть кто-то думает, что я сгущаю краски?. Мне кажется, что мы накануне большой войны.А всем наплевать. Лишь бы его не трогали. Дудки!. Тронут. Да еще как тронут. Мобилизуют и пошлют воевать под Дебальцево. Под руководством Г.Берзиньша и И.Мурниеце. Они будут хорошо смотрется в черной форме". (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Между тем, как отметила LETA, в своем тексте Гапоненко писал, что в странах Балтии идет активная подготовка к боевым действиям, и сравнил ситуацию в регионе с 1930-ми годами, когда элита коренной нации "практически в полном составе перешла к немцам и с большой радостью принимала участие в уничтожении "неполноценных этнических элементов". По мнению Гапоненко, это может повториться уже в ближайшее время. Об этом, полагает автор, свидетельствуют факельные шествия в Латвии, Литве и Эстонии.

Представитель Генпрокуратуры Кристина Сутугина заявила агентству LETA, что автор публикации осознавал, что ее содержание направлено на разжигание национальной ненависти или розни к представителям латышской, литовской и эстонской национальности. В соответствии с законодательством Латвийской Республики, за подобные действия может применяться наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительных работ или денежного штрафа.

26 мая 2015 года сотрудники Полиции безопасности уже задерживали Гапоненко в связи с уголовным процессом о разжигании межнациональной розни. По его месту жительства был проведен обыск, после допроса Гапоненко был освобожден. Министерство иностранных дел России в связи с этим распространила заявление с осуждением действий латвийских властей.