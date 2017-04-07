В трагическом ДТП на трассе Рига — Бауска погиб водитель

Foto: LETA По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), в пятницу утром на шоссе Рига — Бауска — граница Литвы в Иецавском крае произошла трагическая авария: автомобиль Mazda 626, которым управлял водитель 1979 г.р., выезжая на главную дорогу, не пропустил проезжавшую фуру Scania R 470 с прицепом. Как отмечают в полиции, ДТП случилось возле автобусной остановки "Салмини". От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии. Из-за ЧП на некоторое время движение по трассе было ограничено. Начат уголовный процесс.

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