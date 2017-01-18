С 13 по 17 января прокурор по особо важным делам Виорика Йиргена приняла ряд решений о привлечении подозреваемых к уголовной ответственности. В целом речь идет о 12 лицах, которые сядут на скамью подсудимых.

Обвинения выдвинуты в связи с преступлениями, совершенными с 8 июня 2004 года по 3 марта 2010 года. Правонарушения касаются заключения договоров на обоих этапах процедуры закупки для строительства и содержания объектов Рижской второй электроцентрали:

шесть договоров о консультациях между Latvenergo и швейцарской компанией на сумму 8 349 376 евро (не считая НДС);

договоры о строительстве первой очереди ТЭЦ (177 863 607 евро без НДС) и содержании (95 млн евро без НДС) между Latvenergo и испанской фирмой;

договор о строительстве второй очереди ТЭЦ между Latvenergo и турецким предприятием — суммы 289 596 131 евро и 57 892 156 долларов США (без НДС).

Пополнив и изменив принятые решения, прокурор выдвинула обвинения и лицам, которые были осуждены по этому же делу, и другим, ранее не судимым. В данный момент в уголовном процессе в статусе обвиняемых фигурирует 12 человек.

Как сообщалось, в январе 2016 года Суд Рижского района вынес приговор по делу о взятках в компании Latvenergo. Обвинения были предъявлены в связи с конкурсом на реконструкцию гидроагрегата на Плявиньской гидроэлектростанции. В рамках этого дела проходил бывший вице-президент Latvenergo Айгарс Мелько.

Суд приговорил Мелько выплатить штраф в размере 48 000 евро. Руководитель предприятия Energy Consulting Андрей Ливанович оштрафован на 37 000 евро, а бывший производственный директор компании Гунарс Цветковс признан невиновным.

Летом 2016 года был опубликован полный текст приговора, из которого, по мнению авторов передачи LTV De facto, следовало, что обвинение было подготовлено недостаточно качественно. Из шести упомянутых в обвинительном акте случаев взяточничества сyд признал свершившимся фактом только один.