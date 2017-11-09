В четверг утром в жилом доме в Валмиере произошел взрыв, сообщает LETA со ссылкой на данные Государственной пожарно-спасательной службы. Один человек получил травмы.

Около 9.00 в ГПСС поступил вызов на ул. Бривибас, где в двухэтажном здании произошел взрыв. На месте происшествия работают 16 пожарных из Валмиеры, Стренчи, Смилтене и Цесиса.

По данным ГПСС, в результате взрыва обрушилась крыша здания, мансардный этаж и стены. 79-летний мужчина получил травмы и был передан экипажу "скорой помощи".

Пресс-служба Неотложной медицинской помощи сообщает, что пострадавший с ожогами доставлен в больницу. Его состояние оценивается медиками как стабильное.

На месте работает полиция. Информации о возможных причинах взрыва на данный момент нет.