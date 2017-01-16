В ночь на 15 января сотрудники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили сообщение из Зиепниеккланса, где прохожий заметил пьяную пару, которая везла в коляске грудного ребенка.

Прибывшим на место происшествия стражам порядка мужчина и женщина пояснили, что были в гостях у родственницы и сейчас направляются домой. Осмотрев ребенка, полицейские констатировали, что с ним все в порядке и он одет соответственно погодным условиям.

Молодым родителям пояснили, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они не могут полноценно выполнять свои родительские обязанности. Тогда отец сообщил, что они временно передадут ребенка бабушке.

Супругов сопроводили до дома, где в скором времени появилась и бабушка. Она сообщила, что оба родителям заботятся о малыше и редко позволяют себе спиртное, после чего взяла на себя временные обязанности по уходу за ребенком.