По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), во вторник утром на пульт дежурного поступила информация о горящем в Золитуде сарае.

К моменту приезда спасателей хозпостройка горела открытым пламенем, площадь пожара составила 35 квадратных метров. С места происшествия госпитализированы мужчина в возрасте приблизительно 23 лет, а также 21-летняя женщина.

Работники ГПСС локализовали пожар в 07.25, на данный момент работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На некоторое время движение транспорта по ул. Золитудес — от Юрмалас гатве до ул. Акацию — было перекрыто.

Причины возгорания устанавливаются. По свидетельствам очевидцев, пожару предшествовал взрыв. Начато расследование.