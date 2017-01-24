К моменту приезда спасателей хозпостройка горела открытым пламенем, площадь пожара составила 35 квадратных метров. С места происшествия госпитализированы мужчина в возрасте приблизительно 23 лет, а также 21-летняя женщина.
Работники ГПСС локализовали пожар в 07.25, на данный момент работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На некоторое время движение транспорта по ул. Золитудес — от Юрмалас гатве до ул. Акацию — было перекрыто.
Причины возгорания устанавливаются. По свидетельствам очевидцев, пожару предшествовал взрыв. Начато расследование.