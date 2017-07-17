В ночь на 15 июля полицейский патруль обратил внимание на велосипедиста, который заглядывает в припаркованные машины отдыхающих. Больше всего его внимание привлекали автомобили, оставленные вдали от освещенных объектов. Приблизившись к Audi, мужчина внезапно разбил стекло молотком, а затем похитил из салона мобильный телефон и компьютер.
Стражи порядка зафиксировали момент преступления и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний подозреваемый, ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка за различные кражи.
Начат уголовный процесс.