Сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции во время профилактического рейда с Рижской муниципальной полицией по "горячим следам" задержали в Вецаки подозреваемого в краже из автомобиля.

В ночь на 15 июля полицейский патруль обратил внимание на велосипедиста, который заглядывает в припаркованные машины отдыхающих. Больше всего его внимание привлекали автомобили, оставленные вдали от освещенных объектов. Приблизившись к Audi, мужчина внезапно разбил стекло молотком, а затем похитил из салона мобильный телефон и компьютер.

Стражи порядка зафиксировали момент преступления и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний подозреваемый, ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка за различные кражи.

Начат уголовный процесс.