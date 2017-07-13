Информация была передана коллегам на нетрафарированной полицейской машине. Заметив нарушителя, они тут же включили проблесковые маячки, однако водитель BMW никак на это не отреагировал и продолжил мчаться в сторону Эстонии. Вместо разрешенных 90 км/ч водитель разогнался до 185 км/ч. Кроме того, он снял один из номерных знаков, что натолкнуло полицейских на мысль о возможном угоне. Началось преследование. За нарушителем гнались сразу два экипажа полиции.
Когда BMW удалось остановить, оказалось, что водитель 1990 г.р. и его пассажир являются гражданами Эстонии. При осмотре машины выяснилось, что впереди отсутствует номерной знак, в свою очередь, на знаке сзади одна из букв заляпана шоколадом. Водитель признался, что сделал это намеренно — чтобы его не распознал фоторадар. По его словам, в Эстонии полиции на дорогах почти нет, и он думал, что в Латвии такая же ситуация, а нарушения фиксируют в основном фоторадары.
За намеренное сокрытие номерных знаков эстонцу выписали штраф в размере 400 евро и лишили водительских прав на полгода.