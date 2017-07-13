Во вторник, 11 июля, в два часа дня на 48-м километре шоссе Рига-Айнажи по направлению в Тую работники дорожной полиции заметили подозрительный BMW — водитель не соблюдал правила дорожного движения, кроме того, он сильно превысил максимально допустимую скорость.

Информация была передана коллегам на нетрафарированной полицейской машине. Заметив нарушителя, они тут же включили проблесковые маячки, однако водитель BMW никак на это не отреагировал и продолжил мчаться в сторону Эстонии. Вместо разрешенных 90 км/ч водитель разогнался до 185 км/ч. Кроме того, он снял один из номерных знаков, что натолкнуло полицейских на мысль о возможном угоне. Началось преследование. За нарушителем гнались сразу два экипажа полиции.

Когда BMW удалось остановить, оказалось, что водитель 1990 г.р. и его пассажир являются гражданами Эстонии. При осмотре машины выяснилось, что впереди отсутствует номерной знак, в свою очередь, на знаке сзади одна из букв заляпана шоколадом. Водитель признался, что сделал это намеренно — чтобы его не распознал фоторадар. По его словам, в Эстонии полиции на дорогах почти нет, и он думал, что в Латвии такая же ситуация, а нарушения фиксируют в основном фоторадары.

За намеренное сокрытие номерных знаков эстонцу выписали штраф в размере 400 евро и лишили водительских прав на полгода.