По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 15 апреля при патрулировании дороги Резекне — Гулбене (волость Дрицану Резекненского края) заметили автомобиль VW Golf, водитель которого, увидев полицейских, остановил машину.

Когда стражи порядка подъехали к VW, водитель внезапно выскочил из салона и попытался скрыться, однако был остановлен. При проверке оказалось, что юноша 1996 г.р. находится в состоянии алкогольного опьянения — в его организме констатировали 2,13 промилле. Также у водителя не оказалось прав.

Одновременно с этим патрульные получили информацию о том, что в латгальском регионе украли VW Golf. Проверка показала, что юноша катался именно на угнанном ранее автомобиле.

Задержанный рассказал, что распивал с приятелем алкоголь, а затем, когда друг заснул, взял его машину покататься. Когда мужчина проснулся и не обнаружил авто, обратился в полицию с заявлением.

Начат уголовный процесс.