Полиция продолжает расследование убийства с особой жестокостью, которое произошло в Лиепае 13 июля. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, однако в деле до сих пор много вопросов.

Напомним, неделю назад в одной из квартир на обнаружили тело 90-летней пенсионерки. Эксперты насчитали около 50 колотых и резаных ран. По подозрению в преступлении задержан 35-летний внук убитой.

Как отмечает "Курземес вардс", внук проживал с бабушкой и, как рассказали соседи, не пил, не дебоширил, не был замечен в правонарушениях.

"Не знаем, что на него нашло. Сначала набросился на мусорный контейнер во дворе и перевернул его, а затем вот это страшное преступление", — пояснил сосед.

В пресс-центре Курземского регионального управления полиции пояснили, что в рамках расследования назначено несколько экспертиз. Подозреваемому придется пройти и психиатрическую проверку, чтобы понять, насколько он вменяем.