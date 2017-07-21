Генеральная прокуратура Литвы передала Вильнюсскому окружному суду уголовное дело, в котором трое граждан Латвии обвиняются в незаконном провозе крупной суммы наличных.

Как сообщила прокуратура, 15 августа 2015 ода сотрудники Криминальной службы Таможни задержали под Каунасом грузовик, водитель которого вез в Латвию почти 700 000 евро. Водитель, гражданин Латвии А. Й., сообщил должностным лицам, что грузовик пуст, а сам он якобы просто возвращается домой в Латвию. Однако после детальной проверки грузовика Scania в кабине были обнаружены сотни тысяч евро различными купюрами.

Деньги были упакованы в черные пластиковые мешки и спрятаны в разных местах кабины. Обвинения в обмане таможне предъявлены организовавшему незаконную деятельность Г. Т., водителю грузовика и сопровождавшему это транспортное средство У. М. За это грозит денежный штраф или лишение свободы сроком до восьми лет.