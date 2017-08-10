В конце мая Госполиция получила заявление о том, что с территории находящейся в Лиепае фирмы украли строительные инструменты, мобильные телефоны, компьютеры и прочее имущество на сумму более 80 000 евро.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники Курземского регионального управления полиции установили возможных похитителей — юношу 1999 г.р. и ее подельников 1992 и 1993 г.р. , ранее попадавших в поле зрения органов правопорядка.

Полиции удалось найти и вернуть законным владельцам часть похищенных вещей. Часть из них была спрятана и готовилась к перепродаже. Установлен круг лиц, знавших о краже, но не сообщивших о ней в полицию. Некоторые из этих лиц приобрели краденое добро и позже сами же перепродавали.

Следствие продолжается.