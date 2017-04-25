Рижская окружная прокуратура выдвинула обвинения гражданке Латвии, которая планировала в Великобритании убийство латвийского должностного лица. Благодаря оперативной информации преступле6ние удалось предотвратить. Обвиняемую должны выдать Латвии.

Как отмечает Diena, в начале января 2017 г.р. Госполиция получила информацию о том, что в Великобритании планируется убийство госчиновника. Также следствие установило, что убийство заказала жительница Латвии 1983 г.р., работающая на одном из заводов в Англии.

За убийство заказчица обещала киллеру 1200 евро. Также оговаривалось, что преступление будет совершено возле работы жертвы. Мотивы преступления не связаны с должностными полномочиями чиновника, главная версия — личная неприязнь. По словам полиции, заказчица и должностное лицо были знакомы.

Место работы должностного лица, которого собирались убить, не разглашается. Известно, что он не занимал высокий пост в своем ведомстве. Примечательно, что ранее жертва также не получала никаких угроз в свой адрес. К моменту задержания заказчица так и не смогла найти киллера.