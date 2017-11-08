За многократное сексуальное насилие над ребенком мужчину отправили в тюрьму на 15 лет

Foto: LETA Суд Екабпилсского района приговорил к 15-летнему тюремному заключению мужчину, который на протяжении нескольких лет насиловал ребенка, которому приходится отчимом, сообщает LETA. Как ранее рассказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристина Сутугина, отчим, применяя угрозы и насилие, семь лет сексуально использовал ребенка, находившегося в беспомощном состоянии.

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