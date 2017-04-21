За поставку из Великобритании в Латвию "экстази" задержаны молодые люди

Государственная полиция получила информацию о том, что двое мужчин, возможно, связаны с незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые поставляют наркотики из Великобритании и продают местным жителям.

В конце марта работники Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции провели обыски по месту жительства подозреваемых - в квартире и частном доме в Риге, а также в автомобиле. В ходе обыска было найдено и изъято более 260 граммов MDMA и 190 граммов MDA, а также два грамма вещества, содержащего кокаин, и полтора грамма высушенной марихуаны. Помимо этого сотрудники полиции обнаружили и изъяли три ящика с пластиковыми пакетами, в которые планировалось фасовать наркотики, и 2500 евро, которые, скорее всего, были получены от продажи наркотических средств.

Установлено, что поставками наркотиков из Великобритани изанимался мужчина 1987 г.р., в свою очередь его подельник, мужчина 1996 г.р., занимался их продажей. По имеющейся в распоряжении полиции информации, молодые люди занимались незаконным бизнесом около года и у них образовался круг постоянных клиентов.

Ни один из мужчина ранее не был судим. Против подозреваемых начат уголовный процесс по статье незаконное приобретение, хранение, транспортировка наркотических средств в крупном объеме с целью дальнейшей реализации. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Против "поставщика" начат также уголовный процесс за поставку наркотиков в крупном объеме через границу Латвии. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Мужчина арестован. По отношению ко второму подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Foto: Valsts policija