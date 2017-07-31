Как сообщает Latvijas Avīze, стражам порядка также удалось найти украденный компьютер и вернуть его законному владельцу. В полиции отмечают, что в нем не было никакой важной или секретной информации.

По данным издания, на краже попался мужчина 1979 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления. 8 июня суд дал санкцию на его арест.

Полиция начала уголовный процесс по факту кражи с проникновением в помещения. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет, либо краткосрочный арест, либо принудительные работы, либо денежный штраф.