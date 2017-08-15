Представитель ГПО Кристине Петерсоне пояснила, что иностранцы задержаны в порядке, предусмотренном законом об иммиграции.
У них нет документов, и они не могут обосновать легальность своего пребывания в Латвии. Пограничники установили, что ни один из иностранцев внешней границы Латвии не пересекал.
Как сообщалось, Госполиция вчера в ходе крупной операции задержала в Риге и ее окрестностях 110 человек. Преступная группировка мошенническим путем выманила у жителей Китая более 2 млн евро.
Мошенничество осуществлялось по телефону. Более подробной информации полиция не предоставляет.
Госполиция получила просьбу о правовой помощи из Китая, расследование и оперативные действия велись в течение двух месяцев и увенчались операцией по задержанию в понедельник.
Среди задержанных есть один гражданин Латвии. Ожидается, что Китай будет просить выдачи большинства задержанных.