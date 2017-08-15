Члены группировки, подозреваемой в мошенничестве против жителей Китая, размещены в центрах для задержанных иностранцев в Даугавпилсе и Муцениеки, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

Представитель ГПО Кристине Петерсоне пояснила, что иностранцы задержаны в порядке, предусмотренном законом об иммиграции.

У них нет документов, и они не могут обосновать легальность своего пребывания в Латвии. Пограничники установили, что ни один из иностранцев внешней границы Латвии не пересекал.

Как сообщалось, Госполиция вчера в ходе крупной операции задержала в Риге и ее окрестностях 110 человек. Преступная группировка мошенническим путем выманила у жителей Китая более 2 млн евро.

Мошенничество осуществлялось по телефону. Более подробной информации полиция не предоставляет.

Госполиция получила просьбу о правовой помощи из Китая, расследование и оперативные действия велись в течение двух месяцев и увенчались операцией по задержанию в понедельник.

Среди задержанных есть один гражданин Латвии. Ожидается, что Китай будет просить выдачи большинства задержанных.