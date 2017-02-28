Встречи с клиентами организовывались на съемных квартирах и в гостиницах. Одной из проституток — 17 лет. На прошлой неделе сутенеров задержали, против них возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
За последние пять лет полиция в Латвии пресекла работу 35 борделей, за сутенерство задержано 183 человека. Самый громкий раскрытый случай задействования в проституции несовершеннолетних был в 2015 году. Несовершеннолетний сутенер продавал для сексуальных утех своих знакомых — 12- и 14-летних девочек.