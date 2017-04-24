По ее словам, офицер управлял частным автомобилем Volkswagen Passat вне рабочего времени — 13 апреля в 21.30. При проверке в крови водителя было констатировано 1,8 промилле алкоголя.
Ведется расследование по дисциплинарному делу, а административное -
передано в суд для принятия решения.
"Такое поведение ни при каких обстоятельствах государственным должностным лицом недопустимо", — добавила Сиетниеце.
Напомним, что за такое нарушение виновному грозит от 10 до 15 суток ареста, штраф в размере от 1200 до 1400 евро и лишение прав на срок до 4 лет.