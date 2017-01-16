В Лиепае на 14-летнего подростка напали двое вооруженных грабителей. Единственным человеком, который бросился на помощь попавшему в беду парню, была молодая, хрупкая женщина. И члены семьи спасенного подростка, и смелая защитница поражены равнодушием остальных людей.

Как отмечает "Курземес вардс", ЧП произошло в минувшую среду днем, в центре города. Работница предприятия manisvetki.lv Мадара Анда Либе, следуя по ул.Ф. Бривземниека, во дворе возле кафе заметила, как двое незнакомцев напали на подростка.

"Сначала я не поняла, что происходит, люди просто проходили мимо, не обращая на это внимания, — корреспонденту газеты поведала Мадара. — Я присмотрелась и увидела, что грабители загнали подростка в угол и требуют денег, затем пин-код банковской карты, а потом еще потребовали отдать телефон. Парень ничего не отдавал и звал на помощь. Когда я увидела, что один из грабителей вынимает нож, то поняла, надо что-то делать".

В тот момент, правда, мелькнула мысль, что грабители могут напасть и на нее, но молодая женщина не могла оставить подростка в беде.

"Звонить в полицию не было времени, главное, успеть спасти парня. Я побежала к ним и стала громко кричать на всю улицу", — вспоминает Мадара. Это на время отвлекло внимание грабителей, они отпустили подростка, который воспользовался моментом и бросился бежать, упал по дороге, но затем вскочил на ноги и опять побежал. Когда я увидела, что парень скрылся, а грабители приближаются ко мне, конечно, я и сама пустилась наутек", — рассказала Мадара.

После этого, обдумывая случившееся, она больше всего была шокирована равнодушием окружающих людей.

На следующий день Мадара поделилась пережитым в сети Facebook, предупреждая родителей, чтобы они присматривали за своими детьми, а также выразила надежду, что с молодым парнем, на которого напали грабители, все в порядке. Она также указала, что готова стать свидетелем по этому делу, чтобы можно было быстрее найти виновных. По Интернету молодая женщина получила от сограждан много похвал за смелость. Откликнулся и сам пострадавший — 14-летний Эмилс, а также его родители.

"Огромное спасибо Мадаре за то, что помогла!". Мы уже были в полиции, дали показания", — корреспонденту газеты поведала мама парня Синилга Озолиня. В полиции сказали, что нападавшие оказались грабителями, которые уже ранее попадали в поле зрения полиции.