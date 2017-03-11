Евросоюз принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. "Мы юридически обязаны соотнести финансовую поддержку с тем прогрессом, которого достигает страна", — заявил агентству dpa еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

"Негативные тенденции начались еще до июльского путча, — отмечает Хан, — они противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву".

Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 до 2020 года составляет 4,45 миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов евро.

Европейская финансовая помощь призвана помочь Турции достичь необходимых стандартов для дальнейшей интеграции страны в европейском пространстве. Выплаты привязаны к конкретным проектам, крупнейшим из которых является "Реформы по подготовке к членству в ЕС" — на эти цели Евросоюз собирался выделить 1,58 миллиарда евро.

Однако "Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении", отметил Йоханнес Хан, что, по его словам, не может не повлечь за собой последствий. Деньги должны "открыть двери в Европу, а не служить противоположным целям", заявил и еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

Полной ясности относительно того, какие именно выплаты и на какой срок замораживает Брюссель, пока нет. Возможно, решение будет принято на ближайшей встрече глав МИД ЕС. В то же время Евросоюз не прерывает диалога с Анкарой и желает помочь Турции в построении правового государства. Однако, как отметил еврокомиссар Хан, "переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически остановлены".