"В это небезопасное бурное время, когда Европе угрожают националисты и популисты всех видов, нам необходимы провидцы, те, кто наводит мосты и изыскивает компромиссы, и я хочу быть одним из них. Именно поэтому я желаю посвятить всю мою страсть и все мои умения Европе и ее парламенту", — сказал Верховстадт в видеообращении на своей странице в Facebook.

Фракция ALDE при 67 депутатах является четвертой по количественному составу политической группой Европарламента.

Ранее стало известно, что немец Мартин Шульц уходит со своего поста: в ноябре немецкий политик заявил, что не собирается переизбираться на третий срок.

Выборы нового председателя ЕП пройдут 17 января. Вакантный пост спикера ЕП оспаривают между собой крупнейшая фракция Европарламента — консерваторы "Европейской народной партии" и вторая по численности политическая группа — социалисты и социал-демократы. Пока ни одна из фракций пока не обеспечила себе необходимого большинства.