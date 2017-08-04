Европа пытается решить миграционный кризис, закрыв последний легальный маршрут по Средиземному морю. Но операция по устрашению беженцев — не выход, уверен обозреватель немецкого издания Deutsche Welle Бернд Ригерт.

В этом году до итальянских портов по Средиземному морю добрались уже 95 тысяч беженцев. Их число может с легкостью удвоиться, ведь "сезон" для контрабандистов и спасателей еще не в полном разгаре.

В подобной ситуации министр иностранных дел Италии пошел на крайние меры. Помощи Евросоюза не хватает, утверждает глава итальянского МИДа Анджелино Альфано. Из Италии в другие страны ЕС перераспределяют слишком мало беженцев, надеющихся на официальное убежище, а финансовых средств Евросоюза для размещения мигрантов недостаточно. Оба упрека, к сожалению, справедливы.

Не удивительно, что Италия предпринимает шаги, которые до сих пор считались неприемлемыми по гуманитарным соображениям: правительство страны хочет ограничить шансы беженцев добраться до итальянских портов и вынудить их остаться в Ливии. Данная стратегия включает в себя меры, направленные против частных спасателей, которые на сегодняшний день доставили на Лампедузу или Сицилию около 40 процентов всех прибывших.

Устрашение — вот новый рецепт. В воображении итальянских властей все должно сработать как на восточном побережье Средиземного моря, где поток мигрантов был почти приостановлен благодаря договору с Турцией. В этот раз договор должен быть заключен с Ливией — страной, на территории которой царит хаос, не способной и не желающей обеспечить безопасность беженцев из стран Африки к югу от Сахары.

Операция по устрашению мигрантов

Средиземноморский маршрут должен быть закрыт. Такова заявленная цель не только итальянской, но и европейской миграционной политики. Большинство стран Евросоюза приветствуют инициативу Рима. Во всяком случае, Еврокомиссия в Брюсселе не возражает. Если итальянский план окажется успешным, морскую блокаду поддержит и служба Европейской пограничной и береговой охраны в рамках миссии "София".

Вероятно, уже в конце августа Италия направит свои суда в территориальные воды Ливии, чтобы отпугнуть контрабандистов. Беженцев, которых на этих судах достанут из моря, доставят не в Италию, а обратно в Ливию. Итальянское правительство рассчитывает, что такая стратегия приведет к тому, что спустя несколько недель никто больше не решится на переправу. Если у людей не будет шансов добраться до европейского порта, опасное и дорогое плавание станет бесполезным. Это разрушило бы и бизнес контрабандистов.

Официально ответственность за новую операцию должна взять на себя береговая охрана Ливии. Руководство Ливии до сих пор спорит о том, стоит ли позволить иностранным суднам заходить в ливийские воды. Глава правительства, признанного Евросоюзом, поддерживает такое разрешение, однако он не контролирует всю страну и ее весьма протяженное побережье.

Заманчивая возможность решить проблему с мигрантами

В действительности, ливийская береговая охрана — это, скорее, теоретическая структура. По данным Италии, в распоряжении ливийцев находятся всего два судна. Поэтому основные силы будут направлены из Италии. Рим уже подготовил для этого шесть судов. Евросоюз будет игнорировать протесты неправительственных организаций против возможных нарушений прав человека. Уж слишком заманчива возможность закрыть таким образом средиземноморский маршрут. Проблему с мигрантами можно было бы вынести за пределы Евросоюза, как в случае с Грецией и Турцией.

И хотя потенциальные соискатели статуса беженца скапливались бы в Ливии, по мнению многих европейских политиков, это было бы намного лучше, чем нескончаемая колонна мигрантов, движущаяся в сторону Италии. Австрийский министр иностранных дел Себастьян Курц отмечает, что после закрытия средиземноморского пути естественным образом уменьшилось бы и число утонувших в море беженцев. Цинично, но справедливо. В конце концов, в этом году уже 2300 человек поплатились жизнью за попытку добраться до берегов ЕС.

"Крепость Европа"

Вот только непонятно — что произойдет с людьми, которые уже несколько месяцев находятся в ужасных условиях в Ливии? Вернутся ли они домой? Станут ли лагеря для беженцев в Ливии, управляемые ООН и финансируемые Евросоюзом, приемлемым решением? Италия и Евросоюз надеются на эффективность политики устрашения и изоляции.

Но если будет закрыт один из последних легальных путей, по которым беженцы вообще могут попасть в Европу, поток мигрантов из Африки в Европу не уменьшится. Наоборот, в ближайшие годы он только усилится. Люди просто будут искать другие пути.

Подать заявление на предоставление убежища можно только при прибытии на европейскую территорию. Достичь территории внешних сухопутных границ Евросоюза, например, Венгрии, Хорватии, Болгарии, Румынии или Греции, сейчас возможно только теоретически. Закрыв средиземноморский маршрут, крепость Европа совершила бы огромный шаг к заявленной цели — полному закрытию.