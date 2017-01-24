Ранее страны ЕС отклонили предложение Европарламента выделить на финансирование East StratCom Task Force 800 000 евро в год. Предполагается, что на фоне выборов в Нидерландах, Франции и Германии объем дезинформации со стороны про-российских СМИ и активистов может увеличиться.

Структура в составе 11 человек начала свою работу в сентябре 2015 года, однако до сих пор она не имеет собственного бюджета. Работа East StratCom Task Force финансируется из средств, которые выделяются структурами ЕС и странами-участниками Евросоюза. EUObserver отмечает, что с момента основания East StratCom удалось отследить и опровергнуть более 2500 "фейковых" материалов, которые распространяли близкие к России СМИ.

Часть стран ЕС считает основной угрозой кампанию дезинформации со стороны России, другие больше опасаются пропаганды исламистов. Поэтому служба внешних связей создает аналог East StratCom на арабском языке. Он также будет сфокусирован на распространении информации о ЕС и развенчании мифов и фальшивых новостей.