Великобритания — один из основных плательщиков Евросоюза, ежегодно она перечислет в его бюджет около 10 млрд евро. "Я могу представить себе, что мы попытаемся сэкономить часть расходов и договоримся с оставшимися 27 членами о том, как вносить недостающую сумму", — заявил Эттингер. По его мнению, сократить расходы удастся примерно на 5 млрд евро.

Точку зрения Эттингера разделяют далеко не все депутаты Европарламента. Депутат от германского Христианско-социального союза, финансовый эксперт Маркус Фербер полагает, что Брюсселю следует отказаться от перераспределения поступлений, сократив сумму расходов на величину британского взноса.

Парламентский статс-секретарь при министре финансов ФРГ Йенс Шпан считает необходимыми серьезные изменения в бюджете Евросоюза. По его мнению, необходимо перераспределить расходы, в частности, увеличить суммы, выделяемые на решение миграционной проблемы, защиту внешних границ Евросоюза, развитие общеевропейских исследовательских проектов.