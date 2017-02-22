В этом году рост латвийской экономики может составить 2,8%, в следующем - 3% от ВВП, говорится в опубликованном сегодня Европейской комиссией докладе о прогнозах развития экономики Европы.

В среднем по Евросоюзу темпы роста должны составить 1,8% в 2017 и 2018 годах. Уровень безработицы в Латвии, согласно прогнозам, в этом году составит 9,5%, а в 2018 году уменьшится до 9%.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис отметил, что росту латвийской экономики будут способствовать восстановление инвестиций, дальнейший рост потребления и более быстрая динамика на главных экспортных рынках.

В то же время он подчеркнул, что в Латвии сохраняется высокий уровень неравенства доходов, поэтому важно предпринимать меры по его уменьшению, перенося налоговое бремя с работников с низкими зарплатами на другие налоговые базы, которые меньше влияют на экономический рост, а также более целенаправленно используя социальные расходы для менее обеспеченных слоев населения. Также необходимо продолжать реформы профессионального образования, добиваясь его большего соответствия требованиям рынка труда.

По прогнозам Еврокомиссии, инфляция в Латвии в этом году составит 1,9%, а в 2018 году - 2%. Общий госдолг в 2017 году прогнозируется в размере 36,5% от ВВП, в 2018 году - 35% от ВВП.

Еврокомиссия также дала оценку прогрессу Латвии после 2011 года, указав, что чрезмерный дефицит устранен с 2012 года и соблюдается фискальная дисциплина. Латвия также добилась значительного прогресса в области высшего образования, юстиции и энергетики, хотя реформы еще продолжаются.