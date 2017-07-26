Комиссия "серьезно обеспокоена" в связи с запланированной реформой судебной системы в Польше. По оценке комиссии, эта реформа усиливает системную угрозу верховенству права в Польше. "Комиссия просит польские власти решить эти проблемы в течение одного месяца", — сказано в сообщении.

Комиссия просит польские власти, в частности, не принимать какие-либо меры для увольнения или принудительного выхода на пенсию судей Верховного суда. Если такая мера будет принята, сообщила сегодня ЕК, она готова немедленно инициировать процедуру статьи 7 договора ЕС, которая в качестве санкции за нарушение законов ЕС лишает провинившееся государство права голоса в Совете Европы. ЕК также приняла решение немедленно запустить против Польши процедуру по предотвращению нарушения правил ЕС.

Вместе с этим комиссия напоминает о своем предложении провести конструктивный диалог с польским правительством.

После победы на выборах в 2015 году партия "Право и справедливость" (PiS) прилагала усилия по расширению влияния правительства Польши на суды и прокуроров, а также на государственные СМИ. В середине июля парламент, контролируемый PiS, принял пакет реформ судебной системы, которые оппозиция считает угрозой принципу разделения ветвей власти. Эта реформа предоставит министру юстиции право назначать главных судей всеобщих судов Польши. Кроме того, реформа наделяет парламент правом выбирать членов Национального судебного совета, который занимается обеспечением независимости судов. PiS также направила в парламент отдельный законопроект, который подчинил бы Верховный суд исполнительной власти. Оппозиция расценила это как намерение осуществить государственный переворот.