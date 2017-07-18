Еврокомиссия при оперативной поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) работает над масштабным планом по переселению беженцев с целью рассматривать запросы убежища напрямую в Африке и перевозить в Европу тех, кто имеет на это право, по гуманитарным коридорам.

Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал в интервью Марко Брезолину, корреспонденту итальянской La Stampa, что его ведомство готово управлять схемой "на 40 тысяч мест в год".

Гранди обсудил этот план в понедельник в Брюсселе во время обеда с главами МИД ЕС и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, говорится в статье.

"Эта стратегия, возможно, помогла бы затормозить переправку по морю, хотя, скорее всего, не решила бы проблему в целом, — комментирует автор. — По оценкам УВКБ ООН, беженцы, которые прибывают, переплыв центральную часть Средиземного моря, составляют "30-40% от общего числа". "Поэтому европейским государствам, — объясняет Гранди, — следует также установить организованные квоты на законную иммиграцию".

Корреспондент La Stampa поинтересовался, как УВКБ ООН будет действовать, чтобы перевозить в Европу претендентов на убежище безопасным способом. "Мы будем работать в основных транзитных странах, но и в самой Ливии, хотя там множество проблем, связанных с безопасностью, — пояснил комиссар. — В этой деятельности нет ничего нового, мы уже давно ведем ее на мировом уровне. Потребовалось бы лишь ее интенсифицировать". Гранди добавил: "Нужно подталкивать запрашивающих убежища, бегущих из родных стран, обращаться к нам: мы должны стать реальной альтернативой нелегальным перевозчикам".

"Какие страны предположительно будут вовлечены в ваш план по переселению?" — поинтересовался журналист. "Многие из тех, где мы уже это делаем, — ответил Гранди. — Например, Кения и Эфиопия, которые предоставляют приют сомалийским беженцам. Или, к примеру, Западная Африка: Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Судан. Мы должны не допускать, чтобы эти люди переплывали Средиземное море или отправлялись пешком через пустыню. Вмешиваться в Ливии уже слишком поздно".

Верховный комиссар также отметил, что "европейские страны должны набраться смелости и ввести организованные квоты на законные миграции. Нужно понять, что люди эмигрируют в любом случая, — заявил Гранди. — И если нет законных путей, то они продолжат делать это незаконно. Более того, если единственный законный способ, который мы предлагаем, — это право на убежище, кто угодно будет пытаться пролезть под эту статью. Это ставит под удар систему".

В заключение журналист осведомился, что думает Гранди в связи с разговорами, что Италия может выдавать мигрантам визы по гуманитарным соображениям (позволяющие проезд в страны шенгенской зоны).

"В Брюсселе мы об этом не говорили, никто не делал запрос об этом официально, — ответил верховный комиссар. — Я за более равноправную систему высадок (мигрантов в портах), чтобы ослабить давление на Италию. Но любая инициатива должна пройти через коллективное соглашение. Односторонние действия рискуют оказаться нежизнеспособными".