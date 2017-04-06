Граждане Украины при наличии паспорта в биометрическими данными смогут кратковременно находиться на территории Европейского союза без визы 90 дней или 180 дней в период, если целью посещения территории ЕС является, например, каникулы, посещение родственников или знакомых, предпринимательская деятельность. Иными словами, визовый режим отменяется только для коротких поездок.

Отдельно отмечается, что работать и/или постоянно проживать без специальной визы на территории ЕС граждане Украины не смогут.

Безвизовый режим для граждан Украины распространяется на все страны, входящие в Европейский союз. Исключение — Великобритания, Ирландия, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Окончательное решение должен принять Совет ЕС.

По прогнозам, безвизовый режим вступит в силу в июне, то есть через 20 дней после публикации документа в официальном издании ЕС.