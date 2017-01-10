12 января на рассмотрение комитета Европарламента будет представлен проект резолюции, направленной на регулирование робототехники. Этот документ может стать первым общеевропейским документом в сфере автоматизации и робототехники, сообщает EurActiv.

Около 70 лет назад писатель-фантаст Айзек Азимов сформулировал три закона робототехники. Первый из них звучит так: "Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред". EurActiv отмечает, что, помимо всего прочего, проект, который будет рассматривать комитет ЕП, основан и на законах Азимова.

Документ представляет собой не конкретный законопроект, а серию рекомендаций к Еврокомиссии с предложением наметить законодательные принципы гражданского использования роботов. В будущем эти материалы могут превратиться в первый общеевропейский закон робототехники.

Европейские политики изучают не только возможные этические проблемы и риски, с которыми может столкнуться человечество, но и потенциальное влияние развития автоматизации производства на рынок труда. Роботы давно произвели революцию в промышленном производстве, однако популярность автоматических решений стремительно растет. В частности, в колл-центрах все чаще применяются чат-боты.

Германия является европейским лидером по использованию роботов в промышленности и занимает четвертое место по этому показателю в мире. По данным Международной федерации робототехники (IFR), на 10 000 рабочих в стране приходится 301 промышленный робот.

Депутаты ЕП опасаются, что развитие робототехники будет иметь разрушительные последствия для рынка труда. В документе содержится предложение начать мониторинг ситуации, чтобы вовремя замечать, где создаются и теряются новые рабочие места.