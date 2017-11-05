"Миграция продолжится, потому что у все большей части молодежи сформировалась европейская идентичность. Происходит и все больший переход на европейское гражданство. Часть уехавших вернется, но уедут с концами очень многие — не стоит думать, что рост экономического благосостояния поспособствует реэмиграции. Многие будут стараться использовать использовать предлагаемые Европой возможности", — приводит слова Ауэрса LETA.

Вторая тенденция, которая в ближайшие годы ожидает Европу — рост влияния антиевропейских, популистских и националистических партий, указал исследователь.

"Европа к этому уже привыкает. Если вспомним 1999 год, когда в Австрии впервые пришла к власти Партия свободы, то Европа тогда восприняла это очень остро. Полгода в Брюсселе никто не здоровалсяя с австрийскими министрами. Ну а сейчас националисты уже попали в парламенты многих стран — даже правительства — и это воспринимается намного спокойней", — рассказал Ауэрс. По его мнению, показатель влияния (процент голосовавших граждан на выборах) националистов может достичь даже 30-35%.

Помимо этого, Европе стоит готовиться и к усилению сепаратистских настроений. "Каталония, Шотландия, Бельгия, Северная Италия — это примеры последнего времени", — говорит исследователь. Такую тенденцию увидим и в дальнейшем, и это увеличит децентрализацию власти, уверен он.