Как это стало возможным, и почему система контроля качества сельхозпродуктов в ЕС в данном случае не сработала, разбиралось немецкое издание Deutsche Welle.
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Скандал с зараженными фипронилом куриными яйцами затронул уже 7 европейских стран. После Германии, Нидерландов, Бельгии, Швеции и Швейцарии, где этот продукт изымают с прилавков магазинов, пришел черед Франции и Великобритании, заявили в Еврокомиссии.
Как это стало возможным, и почему система контроля качества сельхозпродуктов в ЕС в данном случае не сработала, разбиралось немецкое издание Deutsche Welle.
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