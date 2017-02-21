Несмотря на выход Великобритании из ЕС, Латвия хочет и дальше развивать хорошие отношения между странами, укреплять двустороннее сотрудничество и сотрудничать в многосторонних форматах. Латвию интересует тесное сотрудничество Балтии, Скандинавии и Великобритании, сказал премьер-министр.

Кучинскис заявил, что Латвия определенно не хочет усложнять процесс Brexit. Он напомнил о статусе проживающих в Великобритании латвийцев, заявив, что эти люди, как правило, получали образование на деньги латвийских налогоплательщиков и приносят благо Великобритании.

Латвийский премьер и британский министр согласились с тем, что в процессе Brexit не должны страдать интересы людей, которые приехали в Великобританию работать.

Кучинскис также отметил, что в интересах Латвии по возможности более беспрепятственная торговля с Великобританией. "Латвия — выгодное место для открытия представительств предприятий, учебных заведений, финансовых учреждений в ЕС", — подчеркнул премьер.