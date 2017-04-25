Из-за создаваемых Россией угроз страны Центральной Европы в прошлом году увеличили военные расходы на 2,4%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Больше всего военные расходы в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличили Латвия (на 44%, до 267,86 млн евро) и Литва (на 35%, до 575 млн евро).

По сравнению с 2015 годом в 2016 году военные расходы увеличили также все страны Западной Европы, кроме Бельгии, Ирландии и Швеции, которые не входят в НАТО.

Научный сотрудник SIPRI Симон Веземан частично объясняет этот прирост ощущением угрозы, возросшим после оккупации Крыма Россией. Россия в прошлом году увеличила свой военный бюджет на 5,9% — до 3,145 триллиона рублей (примерно 50 млрд евро). Однако военные расходы России в 2016 году составили всего 27% от общих военных расходов европейских стран-членов НАТО.

В Западной Европе военные расходы в прошлом году выросли на 2,6%. Больше всего в этом регионе увеличила военный бюджет Италия — на 11%.

В 2016 году значительной увеличился также военный бюджет США, который в предыдущие пять лет сокращался. В прошлом году военные расходы США выросли на 1,7% — до 611 млрд долларов (563 млрд еврo).