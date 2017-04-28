Мое мнение сильно отличается от взглядов политического руководства России и о том, как Россия управляется, и о ситуации с правами человека, заявил в интервью агентству LETA недавно включенный в "черный список" России депутат Европарламента от Литвы Антанас Гуога.

"Немного жаль, потому что мне очень нравилось бывать в Петербурге, даже в Москве, там много красивой архитектуры, например, Большой театр. Русская культура очень богата, мы как европейцы можем гордиться ею. У меня много друзей в России, я не имею ничего против русских людей и русской культуры. Но политически в России есть проблемы", - сказал он.

По словам депутата, он не знает наверняка, почему стал "невъездным"."Я всегда был проактивен в энергетической политике, в вопросах прав человека и политических свобод. У меня есть мнение, и я открыто выражаю его", - отметил он.

Говоря о реакции ЕС на недавние протесты в России, он заявил, что ЕС никоим образом не участвует и не спонсирует эти протесты.

"Это спонтанные протесты россиян с требованием большей свободы. Мы наблюдаем за этими протестами, поддерживаем стремление людей протестовать.

Я считаю, что каждый должен иметь право на протест, если он недоволен ситуацией - так происходит в Европе, где акции протеста и забастовки происходят постоянно. В свободном мире, если только Россия является его частью, миролюбивые протесты должны допускаться, об ином и речи быть не может. Органы власти не в восторге от протестов, но протесты помогают России прогрессировать. Если государство готово к переменами, они произойдут, причем спонтанно, вопрос только - когда", - сказал Гуога.

Он признал, что говорить с Россией очень трудно, потому что она понимает только собственную позицию и не углубляется в мировую перспективу.