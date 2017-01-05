Мальта, занявшая 1 января по ротации пост председателя Совета Европейского Союза, не видит необходимости в новых антитеррористических инициативах ЕС.

"На рассмотрении уже находятся несколько предложений, которые должны укрепить безопасность ЕС и целостность Шенгенской зоны", - заявил представитель Мальты в ответ на запрос агентства dpa. Вопрос безопасности еще до теракта на рождественском рынке в Берлине был одной из шести приоритетных тем председательства Мальты, отмечает агентство в четверг, 5 января.

В качестве примера обсуждаемых инициатив представитель Мальты назвал введение электронного контроля за пересечением границ стран Евросоюза, ужесточение условий для въезда в ЕС и разработка так называемой Шенгенской информационной системы (SIS). Мальта за время своего председательства намерена добиться прогресса во всех этих пунктах, заявил представитель средиземноморской страны.

Реформировать систему безопасности на национальном и наднациональном уровне предложили политики Германии после теракта в столице ФРГ 19 декабря, когда грузовик врезался в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина. В частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью DW заявил о необходимости европейского аналога ФБР.