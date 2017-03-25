- 1. Новый список опасных для здоровья и жизни товаров ЕС: что нашли в Латвии
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Как показывает доклад, в прошлом году больше всего предупреждений от стран-членов ЕС поступило по игрушкам, транспортным средствам, одежде и текстилю, а также по электрооборудованию.
Латвия сообщила о выявленных на рынке опасных товарах 26 раз, а больше всего сообщений поступило от Германии, Испании и Франции.
Товары, опасные для здоровья и жизни человека, поступают из разных стран мира. В 2016 году 53% таких товаров поступило из Китая, 23% из Европы и 5% из США. В целом страны ЕС сообщили о более чем 2000 подобных случаях.
Еврокомиссия сообщает, что не всегда количество предупреждений прямо связано с количеством опасных товаров в конкретной стране. Много предупреждений может быть обусловлено также величиной рынка, значительной долей импорта и частыми проверками.
Что же касается текущего года, то с 1 января по 24 марта Латвия сообщила о семи товарах, представляющих опасность для жизни и здоровья. Портал Delfi предоставляет читателям информацию об опасной продукции.