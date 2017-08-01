Три года назад ЕС ввел санкции против России. Теперь Брюссель планирует подобные меры против Польши. Какие еще страны попали под санкции ЕС и есть ли от них эффект, изучало немецкое издание Deutsche Welle.

Cанкции являются одним из инструментов внешней политики и политики безопасности Евросоюза. С их помощью Брюссель старается обеспечить мир и демократию, соблюдение международного права и верховенства закона.

Спектр и масштаб санкций ЕС очень широк. Например, Брюссель может заморозить активы в европейских банках, ввести запрет на въезд в страны Евросоюза или ввести эмбарго на поставки оружия или определенных товаров. За время своего существования ЕС неоднократно применял санкции в отношении стран, организаций, групп людей и отдельных лиц. DW на примере нескольких стран, против которых ЕС вынужден был ввести санкции, рассказывает о том, насколько эффективны такие меры.

Иран

Чтобы остановить развертывание ядерной программы Ирана и изменить катастрофическую ситуацию с правами человека, Евросоюз в 2007 году присоединился к санкциям ООН против Тегерана. Брюссель ввел эмбарго на поставки оружия, систем телекоммуникации и технологий, которые могут быть использованы для создания атомной бомбы в Иране. Санкции коснулись нефтегазовой индустрии и финансовой сферы. Многим иранцам, принимающим участие в атомной программе, был запрещен въезд в Евросоюз.

В конце 2012 года Евросоюз ввел новый пакет санкций против Ирана, включающий в себя запреты на экспорт судов, некоторых металлов, технологий добычи нефти и компьютерных технологий, предназначенных для промышленных процессов. Кроме того, Брюссель ввел эмбарго на иранскую нефть и ограничил банковские трансакции с Ираном.

В июле 2015 года Иран совместно с США, РФ, Францией, Великобританией и Китаем — пятью странами, обладающими правом вето в Совете Безопасности ООН, а также с Германией заключил договор, согласно которому Тегерану разрешается использование ядерной энергии в мирных целях.

Правительство Ирана обязалось существенно сократить обогащение урана и позволить Международному агентству по атомной энергии проводить соответствующие проверки. В 2016 году ЕС начал поэтапную отмену иранских санкций, после того, как Тереган выполнил свои первые обязательства по атомному соглашению.

Эксперт в области санкций, профессор в Университете Брюгге Клара Портела отмечает, что нефтяное эмбарго серьезно ударило не только по экономике Ирана, но и некоторых южных стран Евросоюза. Однако Портела считает Иран примером успеха западных санкций. По ее мнению, именно благодаря комплексному пакету санкций произошли подвижки в вопросе иранской ядерной программы, в частности, Тегеран начал официальные переговоры с Брюсселем.

А в 2013 году президентом был избран умеренный политик Хасан Рухани, сменивший на этом посту радикально настроенного Махмуда Ахмадинежада, что, по мнению Портелы, стало возможным из-за последствий западных санкций.

Россия

В ответ на аннексию Крыма в марте 2014 года Евросоюз совместно с рядом западных стран принял решение о введении санкций против России. Ограничительные меры вступали в силу поэтапно. Сначала Брюссель приостановил переговоры с Россией о введении безвизового режима.

Позже для 150 высокопоставленных чиновников и лиц из окружения президента Владимира Путина были введены ограничения на въезд в страны Евросоюза. Счета этих людей в европейских банках были заморожены. Список попавших под санкции расширялся по мере дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Летом 2014 года санкции были усилены и коснулись 37 компаний. В июле Евросоюз приступил к третьему этапу санкций, запретив торговлю оружием и экспорт товаров двойного назначения, а также ограничив пяти российским госбанкам, трем крупнейшим энергетическим компаниям и трем предприятиям оборонной промышленности доступ к европейскому рынку капитала и так называемым чувствительным технологиям, особенно в нефтяном секторе. Вплоть до февраля 2015 года Брюссель дополнял список санкций, которые с тех пор продлевались каждые полгода. На данный момент санкции продлены до января 2018 года.

По словам Портелы, полный крах российской экономики вызвал бы большое количество проблем в самой Европе. Поэтому Евросоюз пытался оказать воздействие на отдельные сектора российской экономики в ответ на аннексию Крыма РФ и дестабилизацию Украины. Эксперт считает, что для полного успеха санкций необходимо длительное время. Однако, например, финансовые санкции уже вызвали определенный эффект в России, уверена Портела.

Сирия

Евросоюз отреагировал санкциями на жестокое подавление антиправительственных протестов в Сирии в 2011 году. Меньше, чем за один год Брюссель ввел целый ряд санкций, ограничив сперва въезд в Евросоюз представителям и сторонникам сирийского режима и заморозив их активы.

Последующие санкции включали в себя эмбарго на поставку вооружения Дамаску, запрет на импорт сирийской нефти и экспорт оборудования и технологий для топливного сектора, а также ограничения на некоторые инвестиции и замораживание активов сирийского Центробанка в Евросоюзе.

В 2013 году эмбарго на поставку вооружения и импорт нефти из регионов, контролируемых повстанцами, было ослаблено для поддержки оппозиционных сил. Новые санкции были введены Евросоюзом в июле 2017 года после предполагаемого применения правительственными силами отравляющего газа против гражданского населения. Однако эксперт по санкциям Клара Портела не верит в их эффективность в условиях продолжающейся гражданской войны в Сирии.

Санкции внутри Евросоюза

Евросоюз применяет санкции не только как инструмент внешней политики, но и внутренней — в отношении тех стран, входящих в его состав, которые нарушают стандарты ЕС. Так, Венгрия может теоретически попасть под санкции Евросоюза из-за ухудшения демократических стандартов и ситуации с правами человека.

В 2013 году Будапешт ввел антидемократические поправки в конституцию. Помимо этого, Венгрия ужесточила правила приема беженцев и ввела закон, ограничивающий иностранное финансирование неправительственных организаций.

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Кроме того, санкции могут грозить и Польше. Брюссель уже планирует ввести ограничительные меры против Варшавы из-за закона о реформе судов, который позволит министерству юстиции Польши контролировать судебную систему этой страны.

Клара Портела, профессор из Университета Брюгге, изучающая вопрос санкций, уверена — представления о том, чего можно добиться с их помощью, часто слишком завышены и даже нереалистичны. По ее мнению, для успеха выборочных, секторальных санкций необходимо время. Только комплексными ограничительными мерами можно добиться эффекта в течение короткого срока. Однако они могут привести к тяжелым гуманитарным последствиям.