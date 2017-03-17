Правозащитники пришли к выводу, что договор между ЕС и Турцией на практике приводит к "огромным человеческим страданиям". В частности, беженцы оказываются в "неприемлемых условиях для жизни" и не могут воспользоваться правом на справедливую процедуру подачи ходатайства об убежище, так как им не предоставляют необходимую юридическую помощь. В результате происходит "игра в рулетку с жизнями людей, особо нуждающихся в защите", подчеркнул глава греческого отделения IRC Панос Навроцидис.

"Пятно на коллективной совести"

Соглашением ЕС и Турции недовольна и международная правозащитная организация Amnesty International (AI). Директор AI в Европе и Центральной Азии Джон Дальхузен назвал это документ "позорным пятном на коллективной совести Европы". На греческих островах беженцев "запирают в переполненных убогих жилых помещениях", убеждены правозащитники. В AI полагают, что беженцев "в нарушение международного права" высылают в Турцию, не давая им возможности даже подать в Греции ходатайство об убежище.

В соответствии с подписанным 18 марта 2016 года соглашением, всех беженцев, нелегально прибывших к берегам Греции из Турции морским путем, следует отправлять обратно. В то же время ЕС обязался принимать в обмен на каждого нелегального мигранта по одному легальному сирийскому беженцу с турецкой территории. Кроме того, Брюссель согласился предоставить Анкаре 6 млрд евро на нужды беженцев.