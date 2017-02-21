За неделю до того, как вице-президент США Майк Пенс посетил Брюссель, где заверил европейских партнеров в непоколебимой поддержке Вашингтоном Европейского союза, Стив Бэннон, главный стратег Белого дома в новой администрации Дональда Трампа, встретился с немецким дипломатом и заявил о диаметрально противоположной позиции США.

Как стало известно Reuters, которое ссылается на осведомленные источники, знакомые с ходом встречи, речь идет о беседе Бэннона с послом Германии в Вашингтоне Питером Виттигом. По информации агентства, Бэннон дал понять дипломату, что он рассматривает ЕС как "испорченную конструкцию".

Представители немецкого правительства и сам посол Германии в США отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность разговора. Официальный представитель Белого дома, в свою очередь, подтвердил сам факт встречи, однако упрекнул журналистов в неточных формулировках.

"Они разговаривали на протяжении лишь трех минут. Это было обычное быстрое приветствие", — подчеркнул сотрудник администрации США. При этом источники агентства утверждают, что встреча Бэннона и Виттига длилась гораздо дольше. В ходе нее, по информации журналистов, американский чиновник подробно рассказал послу о своем видении мира.

В Германии тем временем крайне озадачены прошедшей встречей Бэннона и Виттига. Один из анонимных собеседников агентства пояснил, что в Германии поняли, что Берлину и его европейским партнерам теперь необходимо готовиться к политике "враждебности по отношению к ЕС" со стороны Вашингтона.

Другой источник выразил озабоченность тем фактом, что в новой администрации США, по его мнению, абсолютно не ценят Евросоюз за его роль в обеспечении мира и процветания Европы в послевоенный период. "Кажется, что в Белом доме нет понимания того, что развал ЕС может иметь летальные последствия", — добавил он.

Отметим, что в американской администрации подчеркивают, что во время встречи Бэннона и Виттига не велась протокольная запись, поэтому не сохранилось задокументированного текста беседы. В это же время в Вашингтоне описали разговор как "вежливый" и акцентировали внимание на том, что нет никаких доказательств, подтверждающих существование плана Трампа прибегнуть к более агрессивным шагам по отношению к ЕС.

Тем временем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник, 21 февраля, назвал одной из проблем Евросоюза президентство Дональда Трампа. "Мы констатируем, что война в Сирии продолжается. У нас есть проблема Brexit. У нас есть новый президент в Соединенных Штатах", — перечислил он, выступая в Брюсселе перед бельгийскими парламентариями.

При этом, говоря о Brexit, Юнкер призвал уважительно относиться к предстоящему выходу Великобритании из ЕС, учитывая еe исторический вклад. "Надо урегулировать это дело не с сердцем, наполненным чувством враждебности, а с осознанием того, что континент очень многим обязан Великобритании. Без Черчилля нас бы здесь не было", — пояснил он.